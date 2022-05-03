Підхід Байдена до України отримав потужну двопартійну підтримку в Конгресі Однак деякі законодавці заявили, що військова допомога Україні має бути ретельно продумана з огляду на побоювання щодо зростання видатків усередині країни ВАШИНГТОН – Президент США Джо Байден отримав потужну двопартійну підтримку в Конгресі, коли направив черговий запит про надання допомоги Україні на суму не […] Сообщение Підхід Байдена до України отримав потужну двопартійну підтримку у Конгресі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.