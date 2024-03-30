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Наступает сезон активной защиты домашних питомцев

Наступает сезон активной защиты домашних питомцев

Кошки и собаки цепляют клещей во время прогулок на природе. Как складывается ситуация со стоимостью и доступностью в столице препаратов, способных защитить домашних животных?В связи с потеплением в центральной России активизировались клещи, чьи укусы смертельно опасны для собак.

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