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Царьград

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"Думала, меня тихо загонят под плинтус": Военкор Светлана Пикта не сдержала слёз в ответ на поступок друзей

"Думала, меня тихо загонят под плинтус": Военкор Светлана Пикта не сдержала слёз в ответ на поступок друзей

Военкор Светлана Пикта ранее рассказала, какой травле она подверглась в последние месяцы - даже на начальство на работе пришла анонимка с клеветой.

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