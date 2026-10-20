Echo III T5 Desktop оценили в 1200 долларов Компания Sonnet представила настольную док-станцию Echo III T5 Desktop с интерфейсом Thunderbolt 5 и тремя слотами расширения PCIe Gen 3.
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