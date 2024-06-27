В Каменске-Уральском мэрия планирует благоустроить Соборную площадь

В Каменске-Уральском планируется благоустроить Соборную площадь. Вопрос об обновлении общественного пространства обсуждался недавно на рабочем совещании под руководством заместителя главы Каменска-Уральского Николая Орлова.
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