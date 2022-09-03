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Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке

Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в субботу провела открытый урок по «Экологии» в школе номер 40 города Петропавловск-Камчатский в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием».

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