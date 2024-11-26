Рекламные фото Ким Кардашьян в нижнем белье и с крестом на шее вызвали гнев общественности

Американская телезвезда поделилась рекламными снимками новой коллекции нижнего белья итальянского модного дома Dolce & Gabbana и бренда Skims, основательницей которого она является, и вызвала гнев общественности.
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