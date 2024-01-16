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В Афганистане возмутились «ненормальным» курсом российского рубля

В Афганистане возмутились «ненормальным» курсом российского рубля

Обозреватель aif.ru, пообщавшись с сотрудниками государственного «Да Афганистан банк» и работниками пунктов обмена валюты на базарах Герата и Мазари-Шарифа, выяснил, что большинство афганцев ничего не знает о соотношении рубля к доллару.

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