В Афганистане возмутились «ненормальным» курсом российского рубля

Обозреватель aif.ru, пообщавшись с сотрудниками государственного «Да Афганистан банк» и работниками пунктов обмена валюты на базарах Герата и Мазари-Шарифа, выяснил, что большинство афганцев ничего не знает о соотношении рубля к доллару.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии