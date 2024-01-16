В Афганистане возмутились «ненормальным» курсом российского рубля

Обозреватель aif.ru, пообщавшись с сотрудниками государственного «Да Афганистан банк» и работниками пунктов обмена валюты на базарах Герата и Мазари-Шарифа, выяснил, что большинство афганцев ничего не знает о соотношении рубля к доллару.