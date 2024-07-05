Эксперт Илич объяснил, почему метеорологи ошибаются в прогнозах погоды

Прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, рассчитываемых суперкомпьютером, однако получаемых данных не хватает для полного анализа климата, поэтому синоптики могут ошибаться.
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