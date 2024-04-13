Небензя: РФ рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков атаки на «Крокус»

Москва рассчитывает на сотрудничество стран Запада в привлечении к ответственности заказчиков нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» и в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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