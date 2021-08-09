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Почему засудили российскую гимнастку в Токио

Почему засудили российскую гимнастку в Токио

Одесский анекдот: «Послушай, а что бы ты делал, если бы был царём?» «Я бы себе ещё немножко шил!» Послушайте, а это ничего, что главный тренер сборной России по художественной гимнастике является главным спонсором сборной Израиля по этому же виду спорта? Ещё немножко шьёт на стороне, подхалтуривая ради спортивного интереса?  По поводу того, что в Токио засудили нашу Аверину, примечательно то, что именно главный тренер сборной России Ирина Винер, вместе с со своим в прямом смысле дорогим супругом - Алишером Усмановым, является главным спонсором федерации художественной гимнастики Израиля.

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optima22
У них в РОССИИ кормушка.
МАГОМЕД ГУСЕЙНОВ
НАШИ ГИМНАСТКИ ЛУЧШИЕ В МИРЕ!!!
карюкалов вячеслав
Да уж.
aleks virt
Жаль, очень жаль узнавать, что тебя и страну вместе с тобой продают оптом и в розницу все, у кого есть возможность. На самом деле яне знаю как реально обстоят дела. Но, всё равно, грустно
николай лебедев
Как-то многовато "случайных" совпадений.Может готовятся к перелету в "теплые" края? В тему и об уходе с поста гл. тренера.
Виктор Науменко
Даже не обсуждается
Виктор Науменко
Что лучшие даже не обсуждается
карюкалов вячеслав
Aleks virt. Не знаешь, как реально обстоят дела, а о чём то рассуждаешь. Это называется пиздобольство. Ну?
aleksei МАКАРЕНКОВ
Бред...
Elena Kly
Какая антисемитская сволочь написала этот текст! Сколько Виннер сделала для России! Для мировой гимнастики! Неблагодарные твари! Может еще и хибарку в Болгарии она прикупила? Иначе как же Болгария добилась таких успехов! Если бы не израильская, а другая спортсменка- вой бы прекратился! Сволочи вы! Неблагодарные твари!Антисемиты вонючие!
сергей харьков
НУ ПИЗ....Ь НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ . А что пернул в воду , пузыри пошли .
СЭМЭН Иваницкий
а чего еще мона от жЫДОВ ждать...(
Борис Осипов
Vladimir Lioubimcev
Потому, что российская гимнастика, благодаря Винер-Усмановой - ЭТО КЛАССИКА! Это красиво, это изумительно и это идеально!! А у западных крыс взыграла черная зависть.... Вот и засудили девочек!! Выдвинув на золотую медаль вообще черт его знает кого!!
Vladimir Lioubimcev
Но пусть наши девочки знают - ОНИ ЛУЧШИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ!!!
миша дмитрук
прежде чем кидать какашки в сторону винер , вспомните сколько сил и средств она отдала российской гимнастике, а какой центр гимнастики она выстроила в Лужниках , так что не надо лить на нее грязь, зараза ядовитая...
Томара Тычкова
Так вот в чем дело. Винер- израилитянка , а Усманов англичанин и оба они- иностранные агенты, работающие против России, потихоньку гадящие нам и обворовывающие россиян. А мы им так верили.
Vladimir Lioubimcev
ВСЕ бы еще так "гадили", как Винер-Усманова. А тот разложила она тут "по полочкам"... Вы свои полочки оставьте для себя и бабок на лавке под домом - вот ваш уровень! А то лезете в калашый ряд...
ВАлентина Плаксина
То что гимнастки других стран могут быть лучшими, здесь не в этом дело, а дело в политизированных судьях.Все видели, что девочка уронила, а это уже засуживается при равном выступлении.Просто было заранее дана отмашка судьям унизить русскую гимнастку. Может статья и подстава, конечно Вернер много сделала для российской гимнастики.

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