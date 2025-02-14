Выходцы из Азербайджана за решеткой, но за них отомстила сестра: будет ли лишение гражданства

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Комментарии
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Николай Першин
Не надо отправлять домой. Еще не вся тундра перепахана.
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7 час.
Игорь Морозов
с начала срок, а потом к себе в кишлачок
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7 час.
v
vasechkin7
А почему к судье вопросов нет. Почему своей властью не навела порядок, а как страус сбежала. И приставы не задержали нападавшую. Стадо баранов.
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5 час.
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