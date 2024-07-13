Разин о желании возглавить клуб НХЛ: «Реально смотрю на вещи. Если таким звездам, как Ларионов и Федоров, не дают там работу, что уж обо мне говорить»

– Есть ли мечта возглавить команду НХЛ? – Амбиции у всех есть, но я реально смотрю на вещи. Если таким звездам НХЛ и состоявшимся тренерам, как Ларионов и Федоров, не дают работу в НХЛ, то что уж обо мне говорить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.