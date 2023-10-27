Венгерский и словацкий премьер-министры не станут поддерживать новую помощь для Украины

Евросоюз намерен выделить Киеву еще 50 млрд евро.Главы правительств Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо не намерены поддерживать выделение из европейского бюджета нового пакета финансовой помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии