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Венгерский и словацкий премьер-министры не станут поддерживать новую помощь для Украины

Венгерский и словацкий премьер-министры не станут поддерживать новую помощь для Украины

Евросоюз намерен выделить Киеву еще 50 млрд евро.Главы правительств Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо не намерены поддерживать выделение из европейского бюджета нового пакета финансовой помощи Украине.

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