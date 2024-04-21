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WP: страны Европы отказываются конфисковывать замороженные активы РФ

WP: страны Европы отказываются конфисковывать замороженные активы РФ

Власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, поскольку опасаются, что это может нарушить международное право, отпугнуть инвесторов, пошатнуть доверие к евро и вызвать ответные меры со стороны России.

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