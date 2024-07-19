Хоры, ремесла и русский фольклор: Свияжск примет духовный фестиваль

С 26 по 28 июля в Свияжске состоится фестиваль «Духовное единство России — послание миру». Участники и гости этого события ознакомятся с различными аспектами русской культуры с XVI по XXI век — в первую очередь речь идет о духовной и фольклорной музыке, живописи, архитектуре и ремеслах.