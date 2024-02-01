Стала известна причина масштабного сбоя в работе Рунета. Он продолжался около двух часов

30 января многие пользователи интернета столкнулись с ошибками DNS-резолвинга размещенных в зоне RU доменов из-за сбоя при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC)Как сообщает пресс-служба Координационного центра доменов RU/РФ, инцидент привел к временной недоступности зоны RU для части пользователей.
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