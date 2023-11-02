«Пари НН» подпишет защитника «Торпедо-БелАЗ» Глущенкова зимой бесплатно (Иван Карпов)

31 декабря у 23-летнего центрального защитника заканчивается контракт с «Торпедо-БелАЗ». Нижегородцы заключат с россиянином 4-летнее соглашение с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц, сообщает журналист Иван Карпов.
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