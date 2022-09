Продолжаем знакомство с ключевыми альбомами лейбла Far Out , выпуск 1 здесь Troubleman - «Time Out Of Mind» (2004) Новый виток интереса к афро-бразильской музыке, случившийся в 90-х и усилившийся в нулевых, был напрямую сопряжен с тем, как ее осмысляли диджеи: «органическую» основу они скрещивали с самыми свежими трендами в электронике.