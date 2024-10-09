Алаудинов: российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Курском

Российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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