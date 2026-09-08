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Царьград

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Лавров не пожалел о высказывании о "дебилах" в 2015 году

Лавров не пожалел о высказывании о "дебилах" в 2015 году

Сергей Лавров выразил отсутствие сожалений о фразе про «дебилов» на пресс-конференции 2015 года с МИД Саудовской Аравии.

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