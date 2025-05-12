В России набирает популярность трейд-ин квартир

С начала года в России отмечен рост интереса к программе трейд-ин при продаже вторичного жилья с целью покупки квартиры в новостройке, в среднем на 25% по стране, а в Москве этот показатель превысил 50%, о чем пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей застройщиков.