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Tether и Fasanara запускают фонд частного кредитования с капиталом $400 млн.

Tether и Fasanara запускают фонд частного кредитования с капиталом $400 млн.

Tether и Fasanara Capital запустили фонд частного кредитования, в который они совместно вложили $400 млн; целью фонда является привлечение до $3 млрд.

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