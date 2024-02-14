Сихарулидзе заявил, что чемпионатом России по прыжкам заинтересовались в ISU

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о турнирах, в которых принимают участие российские фигуристы в отсутствие международных соревнований.
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