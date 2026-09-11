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Царьград

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Житель Суздальского района получил 5 лет строгого режима за наркотики

Житель Суздальского района получил 5 лет строгого режима за наркотики

Октябрьский районный суд Владимира 9 сентября 2026 года огласил приговор жителю Суздальского района. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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