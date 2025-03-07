ФАС попросили проверить завышение цен на цветы к 8 Марта

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского проверить завышенные цены на цветы в преддверии 8 Марта.
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