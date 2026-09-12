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Участники фестиваля молодежи высадили "Аллею культурного кода" в Екатеринбурге

Участники фестиваля молодежи высадили "Аллею культурного кода" в Екатеринбурге

ИЗВЕСТИЯ Сегодня в одном пространстве соединили разные культуры и поколения – участники Международного фестиваля молодежи, который проходит сейчас в столице Урала, высадили у здания университета целую аллею, что символично: это сделали те, кто будет строить мир завтра.

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