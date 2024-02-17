USDJPY поднялась выше 150 пунктов. Минфин Японии пообещал стабилизацию курса

Курс USDJPY поднялся выше негласной отметки «табу» для Минфина Японии – 150-ти пунктов. Главу ведомства вызвали в нижнюю Палату парламента, чтобы прояснить дальнейшие шаги властей в направлении сдерживания обесценивания нацвалюты.
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