«Котёл варит»: ВС РФ взяли под контроль Лошаково и Комиссарово на Харьковщине

Сообщения об освобождении российскими войсками населённых пунктов сегодня сыплются как из рога изобилия.
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