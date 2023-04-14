Мариан объясняет ситуацию с конкурсом на должность директора НАРЭ

Депутат Раду Мариан выступил с разъяснениями относительно ситуации вокруг конкурса на должность директора Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ), инициированного в октябре 2022 года Комиссией по экономике, бюджету и финансам.
Депутат Раду Мариан выступил с разъяснениями относительно ситуации вокруг конкурса на должность директора Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ), инициированного в октябре 2022 года Комиссией по экономике, бюджету и финансам.
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