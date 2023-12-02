Золотой дубль: Фалеева и Большунов второй раз подряд выиграли спринты в Кубке России, Степанова снялась после пролога

Анастасия Фалеева уверенно выиграла вторую спринтерскую гонку подряд в Кубке России. На этапе в Тюмени петербургская спортсменка опередила Алёну Баранову и Евгению Крупицкую на 1,93 и 2,24 секунды соответственно.
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