Золотой дубль: Фалеева и Большунов второй раз подряд выиграли спринты в Кубке России, Степанова снялась после пролога

Анастасия Фалеева уверенно выиграла вторую спринтерскую гонку подряд в Кубке России. На этапе в Тюмени петербургская спортсменка опередила Алёну Баранову и Евгению Крупицкую на 1,93 и 2,24 секунды соответственно.