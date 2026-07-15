Представлен фонарик Honor Life: светит на 200 метров и стоит всего 11 долларов

Новинка Honor получила аккумулятор на 3000 мА•ч, защиту IPX4 и режим SOSHonor представила многофункциональный фонарик Honor Life, который сочетает возможности классического ручного фонаря, кемпинговой лампы и аварийного маяка.
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