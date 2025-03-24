Мигрантские сводки Фото: Телеграм-канал "Многонационал" Чиновники тщательно скрывали новых россиян, которые попали под щедрую программу выдачи жилья, но что-то пошло не так.
«Жунайдулло теперь стыдно»: скандал с выдачей сертификата на жилье мигрантам в Тверской области получил продолжение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
10 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Нашим боярам что в лоб что полбу как гнули свое и на всех наплевать ( русский народ)
Ответить
10 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Льготы, пособия, жильё только коренные жителям с цензом оседлости 35-50 лет. В силовые и чиновник и структуры, учителя и врачи - только второе поколение.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии