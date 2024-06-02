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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Зверев: «Сказал себе, что хочу стать примером для подражания. Я больше не ломаю ракетки, почти не получаю предупреждений»

Александр Зверев: «Сказал себе, что хочу стать примером для подражания. Я больше не ломаю ракетки, почти не получаю предупреждений»

«Мне кажется, это приходит с возрастом, со зрелостью. Кроме того, я сказал себе, что хочу стать другим игроком и в каком-то смысле примером для подражания.

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