На Олимпиаде-2024 в тхэквондо Россия будет представлена в 4 весовых категориях из 8

Последнюю, четвертую олимпийскую лицензию завоевала Полина Хан на квалификационном турнире в Софии. В самой тяжелой весовой категории свыше 67 кг Хан одержала две победы и вышла в финал, что было равносильно попаданию на Олимпиаду – в каждом весе разыгрывалось по две путевки в Париж, поэтому финальные поединки не проводились.