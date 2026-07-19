Россиянам назвали основные мифы о зарядных устройствах. В интервью RT руководитель продукта бренда Tuvio в «Яндекс Фабрике» Ольга Попова рассказала, на что стоит обратить внимание при зарядке смартфонов и какие распространённые представления об аккумуляторах не соответствуют действительности.
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