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Нижегородская правда

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Россиянам назвали основные мифы о зарядных устройствах

Россиянам назвали основные мифы о зарядных устройствах

Россиянам назвали основные мифы о зарядных устройствах. В интервью RT руководитель продукта бренда Tuvio в «Яндекс Фабрике» Ольга Попова рассказала, на что стоит обратить внимание при зарядке смартфонов и какие распространённые представления об аккумуляторах не соответствуют действительности.

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