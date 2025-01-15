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Царьград

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Ростовская область переживает волну продаж автомобилей

Ростовская область переживает волну продаж автомобилей

Особенно заметно падение цен затронуло продукцию китайского автопрома.В 2024 году в Ростовской области цены на новые автомобили снизились на 6,6%, согласно данным аналитиков сервиса Авто.

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