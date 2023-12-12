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    Ага, «царица всея Руси», блин! Свалила и пусть теперь сидит там.Россияне не оцени...
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В Челябинске суд отправил на экспертизу мать местного жителя, державшего рабыню

В Челябинске суд отправил на экспертизу мать местного жителя, державшего рабыню

В Челюбинске суд направил на психиатрическую экспертизу мать местного жителя, который, по информации следователей, 14 лет держал в заточении и насиловал девушку, сообщили РИА Новости во вторник со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

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