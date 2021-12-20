Южный Федеральный

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Американские кардиологи рассказали, как снизить давление без лекарств

Американские кардиологи рассказали, как снизить давление без лекарств

Высокое кровяное давление увеличивает риск развития серьезных заболеваний. Специалисты из американской кардиологической ассоциации рассказали об одном из самых простых способов снижения высокого давления без употребления лекарственных препаратов.

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