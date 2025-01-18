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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вартанян – о травме Царукяна: «Спину прихватило настолько, что разогнуться не мог»

«Спину прихватило очень жестко во время сгонки и активных действий – байк, разминка. Да, настолько, что разогнуться не мог.

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