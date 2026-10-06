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Каррагер о «Ман Сити»: «Наказание должно действовать от 3 до 5 лет. Тогда игроки начнут уходить. Владельцы не признают вины и будут утверждать, что с ними поступили несправедливо»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал комментарий относительно ситуации вокруг «Манчестер Сити», который был признан виновным по всем пунктам обвинений, связанных с нарушениями финансовых правил АПЛ .

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