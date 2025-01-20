25.01 В Санкт-Петербурге покажут фильм о тарусских художниках «Долина грёз»

«Долина грёз» — фильм о тарусских художниках от создателей бестселлеров документально-художественного кино («Атлантида русского севера», «Сказки о маме» и «Тонкой Нитью») Софьи Горленко и Глеба Кузнецова.
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