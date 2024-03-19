В Верховной раде заявили, что насильная мобилизация на улицах является причиной иска в ЕСПЧ

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук во вторник, 19 марта, заявил, что применение территориальными центрами комплектования (ТЦК) (военкоматами) силы во время мобилизации мужчин на улицах является предметом иска в Европейский суд по правам человека, – сообщает украинское издание Страна.