В Верховной раде заявили, что насильная мобилизация на улицах является причиной иска в ЕСПЧ

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук во вторник, 19 марта, заявил, что применение территориальными центрами комплектования (ТЦК) (военкоматами) силы во время мобилизации мужчин на улицах является предметом иска в Европейский суд по правам человека, – сообщает украинское издание Страна.
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