The Times: сторонники Венгера предложили его кандидатуру на президента ФИФА

Противники Инфантино стремятся выдвинуть Арсена Венгера на пост президента ФИФА. Венгер сейчас курирует футбольное развитие в организации, а Инфантино, оставивший спорную идею с частными инвесторами, планирует участвовать в выборах в марте 2027 года.