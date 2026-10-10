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Царьград

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The Times: сторонники Венгера предложили его кандидатуру на президента ФИФА

The Times: сторонники Венгера предложили его кандидатуру на президента ФИФА

Противники Инфантино стремятся выдвинуть Арсена Венгера на пост президента ФИФА. Венгер сейчас курирует футбольное развитие в организации, а Инфантино, оставивший спорную идею с частными инвесторами, планирует участвовать в выборах в марте 2027 года.

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