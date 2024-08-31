Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая убийством их родных, пытаясь склонить к совершению терактов, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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