ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ

лл лина любимцева Вот именно! Они же себя преподносят как очень трудолюбивых, уважительных к старшим и т.д.... И мы вначале так же !"думали". Но потом. со временем, в процессе жизни, убедились, что это вовсе не так. Что и ЛЕНИВЫЕ ОНИ (лень вперед них родилась), И ХАМСКИЕ!!

Миша Потапов А этот якобы александр за них всеми своими фибрами, такое впечатление что он какой-нибудь махмуд.