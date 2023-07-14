ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Русских чиновников призывают дать отпор этническим анклавам, которые выступают против России.
ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ - ПРОТИВ РОССИИ. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот именно! Они же себя преподносят как очень трудолюбивых, уважительных к старшим и т.д.... И мы вначале так же !"думали". Но потом. со временем, в процессе жизни, убедились, что это вовсе не так. Что и ЛЕНИВЫЕ ОНИ (лень вперед них родилась), И ХАМСКИЕ!!
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43 мин.
Миша Потапов
А этот якобы александр за них всеми своими фибрами, такое впечатление что он какой-нибудь махмуд.
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23 мин.
M T
Россия способна справиться с мигрантами не более, чем США с мексиканцами и неграми, а Европа - с нашествием "двунадесяти языков". Но есть и различия. Так, мигранты едут в США и Европу за более высоким уровнем жизни и ее законностью, а в Россию едут - использовать слабость русских и беззаконие. Что разобщенные и ничем не защищенные русские могут противопоставить сплоченным и экономически успешным ОПГ диаспор? Хамство и драки? А торговать, убирать мусор и класть асфальт русские пойдут? А коррупция - наипрочнейшая скрепа русской жизни - кому будет на руку?
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18 мин.
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