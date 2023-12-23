Госдума может увеличить для водителей срок обжалования судебных решений

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов готов внести на рассмотрение парламентариев законопроект, чуть упрощающий жизнь автомобилистов.
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