Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что помещик на Руси мог сделать со своими крепостными

Крепостное право в России — одна из самых мрачных страниц нашей истории. Оно существовало почти два с половиной столетия — с момента юридического закрепления Соборным уложением 1649 года и вплоть до отмены в 1861-м.

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