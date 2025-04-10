Как изменились цены на запчасти в марте

В первый весенний месяц запчасти для иномарок подешевели на 1,2%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных (без учета китайских) легковых автомобилей массового ценового сегмента от агрегаторов.