Как изменились цены на запчасти в марте

В первый весенний месяц запчасти для иномарок подешевели на 1,2%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных (без учета китайских) легковых автомобилей массового ценового сегмента от агрегаторов.
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