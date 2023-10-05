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Октябрь уж наступил: туристы выходят на Большую Крымскую тропу

Октябрь уж наступил: туристы выходят на Большую Крымскую тропу

Как там у Пушкина? Октябрь уж наступил — уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний хлад — дорога промерзает, Журча еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл… Однако это там, в средней полосе России и севернее.

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